استضافت الإعلامية كريستينا عياد، المطربة لميس كان؛ للحديث عن جديدها وتفاصيل نجاحها اللافت في الفترة الأخيرة.

وقالت لميس، في برنامج "كلاك مع كريستينا"، إنها في مجال الفن منذ فترة، وأن أغنية "مسيطرة" التي حققت نجاحًا كبيرًا كانت متحمسة لها، وهو ما دفعها لإنتاج الأغنية، مشيرة إلى أنها باعت ذهبها من أجل إنتاجها.

وشددت على أنها لم تجد من ينتج لها إلا لو قدمت بعض التنازلات إلا أنها حافظت على كرامتها، ورفضت تقديم أي تنازلات وقررت الإنتاج لنفسها.

وتحدثت لميس عن علاقتها بوالدها، لافتة إلى أنه كان قاسيًا ودائم العقاب لهم عندما يرتكبون خطأ، وأنها كانت تشاهد والدتها وهي تتعرض للضرب من والدها، وهو ما أثر عليها بشكل سلبي بكل تأكيد.

وتابعت: "والدي كان قاسيًا للغاية علي وعلى إخوتي وعلى أمي وتعرضت للظلم على يده مرارًا وتكرارًا، ولكن أحمد الله أنني نشأت قوية مثل أمي فهي كانت مرأة حديدية".