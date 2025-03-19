الاتحاد الأوروبي يرفض وقف تسليح أوكرانيا وسط مساعي لوقف الحرب

رفضت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم وقف تسليح أوكرانيا، في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، لبحث وقف الحرب الروسية.

وقالت كالاس في تصريحات صحفية اليوم، :"لا يمكن القبول بمطالب الكرملين وقف تسليح أوكرانيا".

كما رأت أن اتصال الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، كشف أن موسكو غير مستعدة لتقديم "تنازلات" في ملف أوكرانيا.

وقالت: "لدى قراءة نصّي الاتصال، يتضح أن روسيا لا ترغب حقا في تقديم أي نوع من التنازلات"- حسب قناة سكاي نيوز عربية.

كان بوتين قد وافق خلال الاتصال مع ترامب الثلاثاء، على وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنه رفض وقفا شاملا لإطلاق النار ما لم يوقف الغرب كل مساعداته العسكرية لكييف.

وأضافت كالاس: "ما تريده روسيا هو أن تستسلم أوكرانيا تماما. إذا حققت هدفها بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فستكون لديها حرية مواصلة (الحرب)، إذ لن يكون بإمكان الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم. لذا من الواضح أن ذلك لن ينجح".

وتضغط واشنطن من أجل وقف فوري لإطلاق النار مدته 30 يوما، كخطوة أولى باتجاه إنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 3 سنوات، وهو ما وافقت عليه أوكرانيا بشرط التزام موسكو به.

ولم يقبل بوتين مقترح الهدنة الشاملة الأميركي، فقد وافق على عدم استهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يوما، إلا أنه بعد ساعات على الاتصال، دوت أصوات الانفجارات وصفارات الإنذار للتحذير من الغارات في أوكرانيا مع تنفيذ موسكو موجة قصف جوي جديدة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن القصف الروسي أودى بحياة شخص وألحق أضرارا بمستشفيين.