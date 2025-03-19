الدولار يرتفع 18 قرشا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم بالبنوك

شفيع: الديون الخارجية والتوترات الجيوسياسية وراء ارتفاع سعر العملة الأمريكية

ارتفعت أسعار الدولار بالبنوك بنحو 18 قرشًا خلال تعاملات أمس، ليسجل في كل من البنك الأهلي وبنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. كما ارتفعت العملة الخضراء 16 قرشًا في البنك التجاري الدولي، لتسجل 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة ملتزمة بدفع مستحقات خارجية خلال شهري مارس الحالي وأبريل المقبل تقارب 21 مليار دولار، موضحًا أن هذه المستحقات ستضغط على سعر العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شفيع لـ«الشروق» أن عودة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيكون لها أثر سلبي على سعر الصرف، مرجعًا ذلك إلى عمليات تخارج الأجانب المتكررة من أدوات الدين المحلية وقت الأزمات والتوترات.

وسمح البنك المركزي في مارس 2024 بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، من 31 جنيهًا تقريبًا للدولار إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا ليدور حول مستويات 46 و48 جنيهًا للدولار خلال الشهور الماضية، لكن هذه الخطوة ساهمت في القضاء على السوق السوداء، التي وصل فيها سعر الدولار إلى 75 جنيهًا.