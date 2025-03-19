رئيس وزراء باكستان يبدأ زيارة رسمية للسعودية

غادر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، بلاده، اليوم الأربعاء، متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية للمملكة تستغرق أربعة أيام، رفقة وفد رفيع المستوى.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، بأن الزيارة تستمر حتى يوم السبت المقبل.

وبحسب ما ورد في بيان صحفي صدر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني خلال الزيارة مع ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث سيبحث الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتقوية الشراكة في القطاعات الرئيسية بصفة عامة.