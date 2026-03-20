محافظ الأقصر يستقبل الأنبا يوساب أسقف عام المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس، الأنبا يوساب، الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

وسادت خلال اللقاء أجواء من الود والتقدير المتبادل، إذ أعرب الأنبا يوساب عن خالص تهانيه للمحافظ، وأهالي الأقصر بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيدها الله على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بالزيارة، مقدمًا الشكر للأنبا يوساب على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني، وتجسد قيم الوحدة الوطنية والتعايش المشترك بين جميع أطياف الشعب المصري.