آمال عبدالعاطي عبدالله، الأم المثالية بمحافظة البحر الأحمر، تقدم نموذجًا ملهمًا في الصبر والكفاح، بعدما رفضت الزواج عقب وفاة زوجها متأثرًا بمرض السرطان، وقررت أن تكرس حياتها لتربية بناتها الثلاث وتعليمهن حتى التخرج في الجامعة.

وقالت آمال عبدالعاطي، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة البحر الأحمر، إنها من مدينة القصير، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتكريم بعد سنوات طويلة من الكفاح والعمل.

وأضافت أنها رفضت الزواج بعد وفاة زوجها، وفضلت تحمل المسؤولية كاملة من أجل بناتها، مشيرة إلى أنها عملت في أكثر من مهنة لتوفير حياة كريمة لهن، من بينها بيع الخضراوات والفاكهة، والعمل في بيع مستلزمات المطبخ والملابس.

وأكدت أنها كانت حريصة على استكمال بناتها تعليمهن الجامعي رغم الظروف الصعبة، موضحة أن إحداهن تخرجت في كلية الصيدلة، والثانية في كلية الزراعة، والثالثة في كلية التربية، معبرة عن فخرها الشديد بهن.

واختتمت حديثها بأن لحظة تخرج بناتها كانت من أسعد لحظات حياتها، وشعرت خلالها أن سنوات التعب لم تذهب سدى، وأن ما قدمته من تضحيات تحول إلى نجاح تفخر به طوال العمر.