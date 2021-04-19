ترامب ينتقد خطة بايدن لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجدول الزمني، الذي حدده خلفه جو بايدن لسحب القوات من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر من هذا العام، في إنهاء لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وقال ترامب في بيان، أوردته مجلة "نيوزويك" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "آمل ألا يستخدم جو بايدن 11 سبتمبر كتاريخ سحب قواتنا من أفغانستان".

وأضاف: "أتمنى ألا يستخدم بايدن 11 سبتمبر موعداً لسحب قواتنا من أفغانستان، لسببين أولا إمكانية ووجوب الانسحاب في أسرع وقت ممكن ، تسعة عشر عاماً كافية، في الواقع، هو وقت طويل للغاية".

وتابع: "إن السبب الثاني هو أن 11 سبتمبر يمثل حدثا حزينا للغاية لأمتنا ويجب أن يظل يوما، للتأمل والذكرى تكريما لتلك النفوس العظيمة التي فقدناها".