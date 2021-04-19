أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين، تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة «إنتر برس نيوز»، الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 295 ألفا و936 حالة.

كما سجلت جورجيا 10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و949 شخصا.

وبلغت الحالات النشطة 10 آلاف و387 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 281 ألفا و574 شخصا بعد تعافي 659 شخصا أمس.