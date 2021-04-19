فاوتشي: رافضوا اللقاح من الجمهوريين يضرون بجهود رفع قيود كورونا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أمس الأحد، إن الجمهوريين الذين يرفضون تلقي اللقاح المضاد لكورونا، سيساهمون بشكل كبير في الحد من الجهود المبذولة لرفع القيود المفروضة بسبب تفشي الفيروس، التي يصرون على أنها تعد انتهاكا لحرياتهم المدنية.

وجاءت تعليقات فاوتشي، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن نصف البالغين في الولايات المتحدة قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، مما يمثل علامة بارزة أخرى في أكبر حملة تطعيم على الإطلاق في البلاد.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، أن ما يقرب من 130 مليون شخص يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح يشكلون 50.4 % من إجمالي السكان البالغين، كما تم تطعيم ما يقرب من 84 مليون بالغ حوالي 32.5% من السكان، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

لكن فاوتشي، الذي شارك في جدال كبير حول القضية مع النائب الجمهوري جيم جوردان يوم الخميس الماضى، قال لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية إنه يشعر بالإحباط من الدراسات الأخيرة التي تظهر أن ما يصل إلى 45% من الجمهوريين يرفضون تلقي اللقاح.

وأضاف: "هذهنسبة كبيرة مزعجة من الجمهوريين، تعمل في الواقع ضد المكان الذي يريدون أن يكونوا فيه".

وتابع: "إنهم يقولون إن هذه القيود التي وضعتها توصيات الصحة العامة هي أمور تثير قلقهم للغاية". وتابع: "لكن الطريقة التي تتخلص بها من هذه القيود هي أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص بأسرع ما يمكن وبكفاءة".

ومضى قائلا: "عندما يحدث ذلك بشكل مؤكد تماما، سترى مستوى الفيروس في المجتمع ينخفض وينخفض إلى النقطة التي لن نضطر فيها إلى فرض قيود الصحة العامة".

واعتبر فاوتشي، أن الموقف الذي أبداه الجمهوريون الذين يرفضون تلق اللقاح "متناقض"، قائلا: "يريدون التخلص من القيود من ناحية، ويرفضون التطعيم من ناحية أخرى".