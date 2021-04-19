بولندا: توزيع 8 ملايين و893 ألفا و76 جرعة من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة البولندية أنه تم توزيع 8 ملايين و893 ألفا و76 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" اليوم الاثنين - أنه تم توزيع 38 ألفا و525 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن أكثر من 6 ملايين و600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى نحو مليونين و300 ألف شخص الجرعة الثانية من اللقاح بالفعل.

كانت السلطات الصحية في بولندا قد سجلت 7 آلاف و283 إصابة جديدة و101 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تعافي 23 ألفا و833 شخصا من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.