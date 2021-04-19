هونج كونج تحظر الرحلات الجوية من الفلبين والهند وباكستان

قررت هونج كونج حظر الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين لمدة 14 يوما، اعتبارا من غد الثلاثاء، حيث سجلت المدينة أول حالتي إصابة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا بين سكانها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الإثنين، أن حكومة هونج كونج قالت يوم الأحد إن المسافرين الذين مكثوا في الدول الثلاث لأكثر من ساعتين خلال الـ21 يوما الماضية سيتم منعهم أيضا من الصعود على متن أي رحلات ركاب متجهة إلى هونج كونج، مضيفة أن الدول مصنفة الآن على أنها مناطق "شديدة الخطورة للغاية".

وقالت الحكومة إن الحظر ينبع من تدابير قاطع الدائرة التي وضعتها هونج كونج، والتي تنطبق على كل من الدول التي تسجل خمس إصابات أو أكثر بسلالة فيروس كورونا المتحورة "N501Y" في غضون 7 أيام. وتم اكتشاف السلالة لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن سجلت هونج كونج أول حالتي إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة بين سكانها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي عقبة أخرى أمام جهود المدينة للسيطرة الكاملة على الموجات المستمرة من حالات كورونا.

ويحاول المسؤولون إقناع السكان المتشككين بالتطعيم- الذي يُنظر إليه على أنه مفتاح لإعادة فتح الاقتصاد وإنعاش السفر.

ووفقا لبلومبرج، سوف تطلب ماكاو المجاورة أيضا من الزوار الذين زاروا الدول الثلاث الحجر الصحي لمدة 28 يوما في مكان محدد عند الوصول، حسبما جاء في بيان حكومي.