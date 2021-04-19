 رئيس الوزراء البريطاني يلغي زيارته المقررة للهند في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني يلغي زيارته المقررة للهند في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

بوريس جونسون
بوريس جونسون
لندن (د ب ا)
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:32 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:32 م
ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، زيارته المقررة الأسبوع المقبل للهند في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا هناك.

وجاء في بيان مشترك للحكومتين البريطانية والهندية نٌشر اليوم الاثنين "في ضوء الوضع الوبائي الحالي، لن يسافر رئيس الوزراء بوريس جونسون للهند الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان "بدلا من ذلك، سوف يتحدث رئيسا الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره البريطاني في وقت لاحق من هذا الشهر للاتفاق على خطط طموحة للشراكة المستقبلية بين الدولتين وإطلاقها. سوف يبقى المسؤولان على تواصل ، ويتطلعان للقاء بصورة مباشرة في وقت لاحق من هذا العام".

وكان من المقرر أن يزور جونسون الهند في 26 أبريل الجاري.

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