 رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفال فنون جميلة بيوم اليتيم - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفال فنون جميلة بيوم اليتيم

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 9:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 9:51 م

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، احتفال كلية الفنون الجميلة بيوم اليتيم، واستقبلت الكلية نحو 50 طفلا لقضاء يوم ثقافي وترفيهي مع طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الطلاب.

ووجه الدكتور أحمد محيي حمزة، الشكر لرئيس الجامعة، على مشاركته في الحفل، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في دعمه اللامحدود للأنشطة داخل وخارج الجامعة، مؤكدًا أن الاحتفال باليتيم يعد من الأعمال الجليلة، والتي أدخلت البهجة والسرور عليهم.

تضمن الحفل تقديم عروض فنية وتمثيلية وكوميدية تفاعلية للأطفال على مسرح الكلية، والتي لاقت استحسانهم وأدخلت في نفوسهم البهجة والسرور.

وفي الختام، وزع رئيس الجامعة وعميد الكلية والوكلاء، الهدايا والألعاب للأطفال والتقطوا معهم الصور التذكارية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك