رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفال فنون جميلة بيوم اليتيم

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، احتفال كلية الفنون الجميلة بيوم اليتيم، واستقبلت الكلية نحو 50 طفلا لقضاء يوم ثقافي وترفيهي مع طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الطلاب.

ووجه الدكتور أحمد محيي حمزة، الشكر لرئيس الجامعة، على مشاركته في الحفل، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في دعمه اللامحدود للأنشطة داخل وخارج الجامعة، مؤكدًا أن الاحتفال باليتيم يعد من الأعمال الجليلة، والتي أدخلت البهجة والسرور عليهم.

تضمن الحفل تقديم عروض فنية وتمثيلية وكوميدية تفاعلية للأطفال على مسرح الكلية، والتي لاقت استحسانهم وأدخلت في نفوسهم البهجة والسرور.

وفي الختام، وزع رئيس الجامعة وعميد الكلية والوكلاء، الهدايا والألعاب للأطفال والتقطوا معهم الصور التذكارية.