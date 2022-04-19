وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفى نقادة وقنا العام

أجري وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس صالح جولة تفقدية مساء اليوم لمستشفيات قنا العام ونقادة المركزي رافقة الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات و جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية.

وتفقد قسم الاستقبال وتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب وتواجد أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وكذا إلتزام الفريق الطبي بمكافحة العدوي بالاستقبال.

كما تفقد أقسام المستشفيين للإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وعدم شراءهم أي أدوية من الخارج وناقش إجراءات السلامة المهنية مشددا علي ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي.

وقرر وكيل وزارة الصحة بقنا إحالة الأطباء المتغيبين عن العمل للتحقيق مع التوجيه بنقل جميع المتغيبين من المستشفيين.