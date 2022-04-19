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بيانات روسية تظهر تكثيف الهجمات في شرق أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 4:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 4:20 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلاحها الجوي قصف 60 هدفا عسكريا أوكرانيا منذ يوم أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في موسكو، إن من بين المواقع المستهدفة منشأتين أوكرانيتين لتخزين صواريخ "توشكا-يو"، جنوب شرقي مدينة خاركيف.

وأضاف أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج-29" جنوب غرب خاركيف، وخلال الليل، أطلقت المدفعية النار على 1260 هدفا عسكريا.

ولا يتسنى التأكد من هذه البيانات من مصادر مستقلة.

كما جرى خلال الليل استهداف مواقع أوكرانية في دونباس وخاركيف جوا بصواريخ دقيقة. وتشير التقارير الروسية إلى أن تمركزات للأفراد والمعدات الأوكرانية بالقرب من بلدات بارفينكوف وسلافيانسك وبوباسنا تعرضت لإطلاق نار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الليلة الماضية أن القوات الروسية بدأت بالفعل هجومها الجديد المرتقب منذ فترة في شرق أوكرانيا.

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