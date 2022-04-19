الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن

استدعت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، ليزلوت أندرسون سفيرة السويد لدى أبوظبي وأبلغتها "احتجاج دولة الإمارات على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم".



وأكدت الهاشمي "رفض دولة الإمارات لكل الممارسات التي تسيئ للأديان"، مشددة على ضرورة "احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب".



وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الوزيرة الإماراتية "شددت على أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".