 الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أبريل 2022 6:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 5:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 5:55 م
استدعت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، ليزلوت أندرسون سفيرة السويد لدى أبوظبي وأبلغتها "احتجاج دولة الإمارات على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم".

وأكدت الهاشمي "رفض دولة الإمارات لكل الممارسات التي تسيئ للأديان"، مشددة على ضرورة "احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب".

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الوزيرة الإماراتية "شددت على أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك