البنتاجون: روسيا تنشر المزيد من القوات في شرقي وجنوبي أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن روسيا تنشر المزيد من القوات في شرقي وجنوبي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "لقد رأينا تدفقا في عناصر التمكين والقدرات التي ستساعد الروس على المضي قدما بالقتال في دونباس".

وأَضاف: "نعتقد أنهم عززوا عدد المجموعات التكتيكية للكتائب في شرقي وجنوبي أوكرانيا".

وقال كيربي إنه لن يعطي تفاصيل عن تمركز هذه الكتائب، لكنه أضاف أنه "بشكل منفصل ومختلف عن ذلك" لاحظت واشنطن تركيزا للضربات الجوية والمدفعية في منطقة دونباس الجنوبية الشرقية وفي الجنوب، "خاصة حول ماريوبول وفيها".

وقال كيربي إن القوات الروسية تواصل "قصف" المدينة الساحلية "من الجو ومن خلال إطلاق النار بعيد المدى".

وتابع: "إنهم يحاولون تهيئة الظروف لمناورات أرضية أكثر عدوانية وأكثر علنية وأكبر في دونباس".

وتحدث كيربي أيضا عن "صعوبات مزمنة" في الخدمات اللوجستية للقوات الروسية والاتصالات والمناورات العملياتية والتعاون بين القوات الجوية والبرية.

وقال: "يبقى أن نرى ما إذا كانوا قد أصلحوا هذه المشاكل وعلى استعداد حاليا للتنفيذ بطريقة أكثر كفاءة في دونباس".