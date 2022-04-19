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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من شراء مهمات سلامة وصحة مهنية بمبلغ 1.8 مليون جنيه، بهدف تأمين بيئة العمل والحفاظ على حياة العاملين.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم تدريب جميع العاملين بجميع مواقع الشركة على كيفية الاستخدام الامثل لتلك المهمات لمواجهة كافة المخاطر، موضحا أن الشركة تولي أهمية قصوى لتأمين العاملين.

ومن جانبه قال أبو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية، إنه تم شراءالعديد من مهمات السلامة والصحة المهنية منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام واجهزة كشف غازات وجوانتيات وأحذية سيفتي وكذلك شراء عدد 30 شنطة إصلاح كلور متعدد الأغراض خاص بمكافحة تسرب غاز الكلور وذلك للتعامل السريع مع أي تسرب لغاز الكلور.