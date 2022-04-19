إستونيا تستضيف 31 ألف أوكراني وتحتاج 231 مليون يورو لتوفير الخدمات

أكدت وزارة الشئون الاجتماعية في إستونيا، وصول 459 أوكرانيًا فارين من الحرب إلى بلادها أمس الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي للأوكرانيين في إستونيا لأكثر من 31 ألفًا منذ شهر فبراير الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إيه أر أر" الإستونية، اليوم الثلاثاء، فإن الوزارة تسعى للحصول على 231 مليون يورو من الميزانية التكميلية لتوفير السكن والخدمات الأخرى للاجئي الحرب من أوكرانيا في إستونيا واستندت حسابات الوزارة إلى تقديرات أن 50 ألف لاجئ حرب سيصلون إلى إستونيا بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن الميزانية تشمل 41 مليون يورو للإقامة والوجبات للاجئين، وتم تخصيص 28.6 مليون يورو أخرى لمزايا المعيشة، بما في ذلك 22.2 مليون يورو للاجئي الحرب من أوكرانيا و 6.4 مليون يورو إضافية للمقيمين في إستونيا، كما تشمل الميزانية مليون يورو لإعداد مساكن مؤقتة جديدة لاستقبال السكان و17 مليون يورو في مدفوعات الدعم لمرة واحدة لأصحاب العقارات لتغطية تكاليف توقيع اتفاقيات الإيجار.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 10 ملايين يورو لتغطية تكاليف المنسقين في مراكز استقبال اللاجئين ومراكز الإقامة المؤقتة وكذلك إسكان اللاجئين على المدى الطويل من قبل الحكومات المحلية، وسيحصل صندوق التأمين الصحي الإستوني على ما يقرب من 50 مليون يورو إضافية لتغطية تكلفة خدمات الرعاية الصحية للاجئي الحرب ، بما في ذلك 17 مليون يورو لمزايا التأمين الصحي، والتي تم حسابها لمدة شهر واحد.

كما تم تخصيص 4 ملايين يورو أخرى لرعاية وعلاج اللاجئين في حالات الطوارئ، و3 ملايين يورو لعلاج ونقل المصابين في الحرب كما ستخصص الوزارة 21 مليون يورو لإجراءات مكافحة الأمراض المعدية و14.5 مليون يورو لإعانات بطالة اللاجئين و 13.6 مليون يورو أخرى ستذهب إلى خدمات التوظيف.

وتأمل الحكومة الإستونية في الانتهاء من مشروع قانون الميزانية التكميلية هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تتجاوز الميزانية 700 مليون يورو.