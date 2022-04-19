بريطانيا: المرحلة المقبلة من الصراع في أوكرانيا جذرية وتستمر لأشهر

يجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرين في العالم، خلال وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، لمناقشة تشديد العقوبات ضد روسيا، وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إنه من المقرر أن ينضم قادة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا واليابان وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية إلى المحادثات، وذلك بحسب ما نشره موقع «يورونيوز».

وأعلن أن مسؤول كبير بالأمن القومي، أطلع جونسون ووزرائه في وقت سابق من اليوم، على تحديث لتقييم بريطانيا للوضع في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث، أن «المرحلة المقبلة من الصراع في أوكرانيا جذرية وقد تستمر لعدة أشهر»، قائلًا إن «روسيا ستهدف إلى استغلال ميزة عدد القوات الخاصة بها، لكن أوكرانيا أظهرت بأن تلك الميزة غير حاسمة بمفردها».

وذكر أن «الهجوم الروسي الجديد في أوكرانيا، يؤكد أنها لم تتعلم الدرس من النكبات السابقة، التي تعرضت لها موسكو في شمال أوكرانيا».