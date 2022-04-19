نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم - الثلاثاء 19 أبريل

استقرت أسعار الحديد والاسمنت في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأسواق الجملة

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند نحو 20 ألف جنيه.

كما استقر سعر حديد بشاي 20 ألف جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 20 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19700 جنيه.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 19700 جنيه.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1330 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1310 جنيها.

واستقر أسمنت لافارج ليسجل 1320 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1310 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1325 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1330 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1315 جنيها.