 المفوضية الأوروبية ترحب بخطة لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الاتحاد بـ43 مليار يورو - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية ترحب بخطة لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الاتحاد بـ43 مليار يورو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:30 م

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالاتفاق المؤقت الذي توصل إليه مفاوضون أوروبيون، لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي.

وتوصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي بقيمة 43 مليار يورو (47 مليار دولار) أمس الثلاثاء.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "أشباه الموصلات ضرورية للتقنيات الرئيسية".

ويريد الاتحاد الأوروبي، من خلال خطة الدعم، أن يضاعف حصة التكتل في السوق العالمية إلى 20% على الأقل بحلول عام 2030.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات وسط نقص الإمدادات العالمية.

واحتدمت المنافسة العالمية على المكون الحاسم حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة الصين والولايات المتحدة.

ويشكل الاستثمار العام من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع تمويل القطاع الخاص، الأساس لبرنامج الدعم. وستساهم موازنة الاتحاد الأوروبي بـ 3.3 مليار يورو.

وهناك حاجة لأشباه الموصلات، المعروفة أيضا باسم الرقائق، للسيارات والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة، من بين العديد من المنتجات الأخرى.

ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اعتماد الاتفاقية رسميا، بيد أن هذا يعتبر إجراء شكليا.


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