 الناتو يجري أكبر تدريبات على الدفاع السيبراني في العالم بإستونيا - بوابة الشروق
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الناتو يجري أكبر تدريبات على الدفاع السيبراني في العالم بإستونيا

د أ ب
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:48 م

يشارك العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الشريكة للحلف في أكبر تدريبات على الدفاع السيبراني في العالم في إستونيا في الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري.

 

ومن المقرر أن تقوم فرق من 38 دولة، خلال التدريبات، التي بدأت أمس الثلاثاء، بحماية أنظمة كمبيوتر حقيقية من هجمات في وقت حدوثها الفعلي وممارسة اتخاذ القرارات التكتيكية والاستراتيجية في المواقف الحرجة، بحسب مركز التميز للدفاع السيبراني التعاوني التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في تالين.

 

وقال المركز، إن هناك أكثر من 3000 مشارك في التدريبات.

 

وقال وزير دفاع إستونيا هانو بيفكور: "قد لا تكون الحرب السيبرانية مرئية مثل الحرب الحركية، لكنها مدمجة في أنشطة شبيهة بالحرب"، في إشارة إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

 

 وأضاف بيفكور، أن العام الماضي أظهر أهمية الدفاع السيبراني القوي.

 

ويتم إجراء التدريبات سنويا منذ عام 2010.

 

ومنذ عام 2008، أصبحت إستونيا موقعا للمركز التابع للناتو، وهو نوع من مراكز الأبحاث العسكرية خارج هيكل القيادة للتحالف العسكري الغربي.

 

وتأسس المركز في عام 2007، بعد شن هجوم سيبراني واسع النطاق على إستونيا.


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