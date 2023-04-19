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رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بعيد الفطر

صفاء عصام الدين
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 12:10 م

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك

وجاء في البرقية: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، يسرني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأرق التهاني والأمنيات بقرب حلول عيد الفطر المبارك".

وتابع: "وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر بالأمن والاستقرار، وأن يحقق على يديكم مزيدًا من التنمية والرخاء والازدهار في ظل قيادة فخامتكم الحكيمة".

وواصل: "حفظكم الله، وحفظ الله مصر بكم، وبارك جهودكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير".


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