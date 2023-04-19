بكين: نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن الصين

أكد ممثل الحكومة الصينية الخاص بشؤون شبه الجزيرة الكورية أن بكين تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمنها ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن الصين لم تتعهد بعدم استخدام القوة.

وأوضح الممثل الخاص للحكومة الصينية، ليو شياو مينج، في تصريح صحفي، أن "هذا الموقف ليس موجها ضد مواطنينا التايوانيين، إنه (موجه) على وجه التحديد ضد الانفصاليين في تايوان والقوى الخارجية الأخرى التي تحاول تقسيم بلادنا"، بحسب موقع "روسيا اليوم الإخباري.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، بأن الصين تحتفظ بالحق في استخدام جميع الإجراءات لمنع تايوان من الانفصال.

وقال وزير الخارجية إنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وإرادة الصين القوية وقدرتها على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين".

وأشار إلى أن قضية تايوان في قلب اهتمامات الصين ومصالحها، وحلها شأن داخلي خاص بالصين ولا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه.