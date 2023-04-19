محافظ جنوب سيناء يصدق على 163 حالة تصالح على مخالفات البناء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 15 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء " نموذج 10"، لأهالي مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ، إنه يجري التصديق على حالات التصالح بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ، بضرورة استكمال جميع الإجراءات الخاصة بقرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن للتصديق عليها.

من جانبه قال رئيس مدينة شرم الشيخ، إن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ بلغ 163 قرارًا.