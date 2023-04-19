 إنتر ميلان يعبر بنفيكا ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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إنتر ميلان يعبر بنفيكا ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 10:56 م

تأهل فريق إنتر ميلان إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه عقبة نظيره بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الأربعاء.

وحقق إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على نظيره بنفيكا بنتيجة 5- 3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحجز مقعده في الدور القادم.

وانتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، ليتأهل الفريق الإيطالي مستغلًا فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وافتتح أهداف المباراة الفريق الإيطالي في الدقيقة  14 عن طريق لاعبه باريلا، قبل أن يدرك الفريق البرتغالي هدف التعادل عن طريق المهاجم النرويجي فردريك أورسنيس في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، أضاف إنتر الهدف الثاني عن طريق لاعبه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65، قبل أن يضيف خواكين كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 78، ليسجل بنفيكا هدفين عن طريق الثنائي أنطونيو سيلفا وبيتار موسى.

ومن المقرر أن يواجه فريق إنتر ميلان نظيره إيه سي ميلان في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.


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