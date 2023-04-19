 هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي في التشكيل المتوقع أمام بايرن ميونخ - بوابة الشروق
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هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي في التشكيل المتوقع أمام بايرن ميونخ

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 10:47 ص

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحسم مانشستر سيتي مواجهة الذهاب لصالحه بثلاثية دون رد، لتتعقد مهمة البايرن في مواجهة الإياب حيث يحتاج للفوز برباعية على الأقل.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياش، ناثان أكي.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، جون ستونز، جاك جريليش، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.


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