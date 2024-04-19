بريطانيا تدعو إلى خفض التصعيد بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران

شددت الحكومة البريطانية على الحاجة إلى "خفض التصعيد، والاعتدال" وسط تقارير بهجوم انتقامي نفذته إسرائيل ضد إيران.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن وزير العمل والمعاشات ميل سترايد قوله إن المملكة المتحدة تقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكنها تحث حليفتها في الوقت نفسه على "العمل بجد صوب خفض التصعيد".

وقالت إيران إنها قامت بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي لديها في وقت مبكر من اليوم الجمعة لإسقاط مسيرات رُصدت فوق قاعدة جوية رئيسية وموقع نووي بالقرب من أصفهان.

وبحسب تقارير، قال مسؤولون أمريكيون، لم يتم الإفصاح عن أسمائهم، إن إسرائيل شنت هجوما على إيران ردا على استهداف طهران لأراضيها بوابل من المسيرات والصواريخ الإيرانية.

وقال سترايد إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سوف يناقش التطورات مع نظرائه من مجموعة السبع في إيطاليا.

ورفض سترايد القول ما إذا كانت المملكة المتحدة سوف تدعم الغارات الإسرائيلية على إيران حال تأكدت، أو أي تصرفات أخرى.

وقال سترايد لشبكة سكاي نيوز: "لا أريد أن اتطرق لافتراضات".

وأضاف: "نحن منخرطون بقوة في مناقشات من أجل خفض التصعيد والاعتدال في الوقت الراهن".

كانت إسرائيل تعهدت بالرد على الهجوم الذي شنته إيران عليها مؤخرا، رغم دعوات إلى ضبط النفس من حلفاء تل أبيب، وقد ساعدها بعضهم، وبينهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، في صد الهجوم الإيراني غير المسبوق.