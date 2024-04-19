أرمينيا تتنازل عن أراض حدودية في صفقة كبيرة مع أذربيجان

وافقت أرمينيا اليوم الجمعة، على الانسحاب من عدة قرى حدودية أذربيجانية كانت تسيطر عليها منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، وذلك في خطوة رئيسية تهدف إلى تجنب تجدد الأعمال العدائية بين البلدين الجارتين للتوصل إلى اتفاق سلام بعيد المنال.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن نائبي رئيسي وزراء البلدين، شاهين مصطفييف من أذربيجان وماهر جريجوريان من أرمينيا ، توصلا إلى الاتفاق اليوم الجمعة، خلال اجتماع على الحدود، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن الحكومتين.

ونقلت بلومبرج عن مكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قوله على قناة باجرامايان 26 الموالية للحكومة على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، إن أرمينيا ستعيد "قريتين ونصف قرية" في الجزء الشمالي الشرقي من حدودها مع أذربيجان.

وجاء في البيان، إن هذا سيساعد في "الحد من المخاطر المرتبطة بترسيم الحدود والأمن".

ونقلت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية "أذرتاك"، عن الحكومة قولها إن أرمينيا ستعيد أربع قرى في نفس الجزء من الحدود.