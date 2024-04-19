قال الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة الشرق الأوسط على حافة الهاوية، في ظل فترة يعاد فيها تشكيل المجتمعات وأسلوب التعامل الإنساني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أيا كانت نتيجته، فهو الأول من نوعه، من حيث شن إيران هجوما على إسرائيل انطلاقا من أراضيها.

وأوضح أن هذه المرحلة تشهد رفع كافة الحواجز والضوابط أو الردع السياسي والعسكري»، متابعا: «لا أعتقد أن إيران انتصرت بالرد، كما أن إسرائيل لم تنتصر لكنها استفادت أكثر من طهران.. الواقع أن إيران أثبتت أنه من الممكن أن يكون لديها رد فعل».

وأشار إلى أن إيران أبلغت أمريكا قبل الهجوم على إسرائيل، موضحا أن العجرفة الإسرائيلية هي التي تسببت في أحداث 7 أكتوبر، خاصة أن تل أبيب كانت تعلم جيدا أن حماس تجهز لعملية.

ولفت إلى أن إسرائيل استفادت من الضربة الإيرانية في استعادة الدعم الأمريكي لها مرة أخرى.