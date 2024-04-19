توالت الدعوات الدولية لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ، اليوم الجمعة، بعد تقارير تفيد بأن إسرائيل شنت هجوما جويا على الأراضي الإيرانية.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إيران وإسرائيل وحلفاءهما إلى الامتناع عن التصعيد في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت فون دير لاين في تصريح صحفي خلال زيارتها لفنلندا: "علينا أن نفعل كل ما يمكن حتى تمتنع جميع الأطراف عن التصعيد في الشرق الأوسط"، مضيفة أنه من الضروري استقرار المنطقة وامتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أخرى.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "لا يسعني التكهن بشأن التقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران"، مؤكدا أن التصعيد الكبير في المنطقة ليس في مصلحة أحد.

كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، لكننا نعتقد أن خفض التصعيد أمر أساسي.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن فرنسا تدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وأضاف بارو لراديو سود: "كل ما يمكنني قوله هو إن موقف فرنسا هو دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي: "تشعر اليابان بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط وتندد بشدة بأي أعمال تؤدي إلى تصعيد الوضع"، مضيفاً أن بلاده "ستواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة لمنع تفاقم الوضع بشكل أكبر".

كما علق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على الهجوم، قائلاً: "الصين تعارض أي عمل من شأنه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران".

من جهتها، أدانت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، وكذلك اعتداءات إسرائيل العسكرية المتكررة في المنطقة".