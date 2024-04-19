 وكالة الطاقة الذرية لم تتمكن من التحقيق في انفجار وقع بمحطة زابوريجيا النووية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 4:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وكالة الطاقة الذرية لم تتمكن من التحقيق في انفجار وقع بمحطة زابوريجيا النووية

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 4:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 4:28 ص

أعلنت الإدارة الروسية لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية المحتلة في زابوريجيا عن وقوع حادث آخر يتعلق بمسيرة قتال.

وأفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه تم إبلاغ مراقبيها المتمركزين في المحطة بمحاولة هجوم بمسيرة يوم الخميس.

وذكر التقرير أن المراقبين سمعوا أيضا صوت انفجار، لكن لم يسمح لهم بزيارة موقع الحادث المزعوم بعد ذلك.

ووقعت عدة هجمات بمسيرات الأسبوع الماضي على محطة زابوريجيا القريبة من خط المواجهة. ولم تتضرر المحطة بشكل خطير. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الأحداث.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، مؤخرا في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إنه كان من الصعب تحديد الدولة التي تنتمي إليها المسيرات بعد تدميرها.

وتابع جروسي: "سيكون من غير المسؤول من جهتي (أن ألقي اللوم على أحد). ولهذا السبب ما نقوله هو، من يقف وراء ذلك، فليوقفه".

وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وقوع حادث نووي خطير سيكون له عواقب صحية وبيئية خطيرة ولن يفيد أحدا على الإطلاق.

وتعد هذه المنشأة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وتخضع للاحتلال الروسي منذ آذار/مارس 2022.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك