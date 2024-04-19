الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة الـ14 من العقوبات على موسكو بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، حسبما ذكر مسئول كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

وأوضح المسئول الكبير الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل إجراءات عقابية على أفراد ومنظمات تساعد في جهود للتحايل على عقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات العقابية يجب أن تشمل ناقلات النفط التى تتحايل على العقوبات أو ما يسمى "الأسطول المظلم" الذي ينقل النفط الروسي رغم العقوبات المفروضة لعرقلة هذا.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أنه سيتم تجميد أصول أشخاص ومنظمات جديدة في التكتل. ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات للعقوبات في الأسبوع المقبل.

وتم فرض حزم متعددة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا تستهدف قطاعات مختلفة من الاقتصاد تساهم في حرب الكرملين على أوكرانيا.

وشملت العقوبات حظر صادرات النفط الخام والفحم والصلب والذهب والبضائع الفاخرة فضلا عن الإجراءات العقابية ضد البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.



