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دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن جميع الأطراف إلى خفض حدة التصعيد عقب الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل مؤخرا.

وقال بلينكن اليوم الجمعة، "نحن ملتزمون بأمن إسرائيل"، وذلك في نهاية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية في جزيرة كابري الإيطالية.

وأضاف بلينكن في الفعالية التي أدانت الهجوم الإيراني: "نحن ملتزمون بخفض التصعيد لمحاولة إنهاء هذا التوتر".

وفيما يتعلق بإسرائيل، قال وزير الخارجية الأمريكي إن مجموعة السبع تدعو إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإلى توزيع أفضل لكل المحتاجين.

ولم يؤكد بلينكن الهجوم المزعوم من جانب إسرائيل على إيران بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، واكتفى بقول إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي عمليات هجومية.

وشدد على أن تركيز الولايات المتحدة يضمن إمكانية أن تدافع إسرائيل عن نفسها بفاعلية وأيضا على خفض التوترات الإقليمية وتجنب الصراعات.