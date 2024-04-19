 توريد 984 طن قمح لشون وصوامع البحيرة - بوابة الشروق
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توريد 984 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 10:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 10:45 ص

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.

 وأشارت إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كل الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 984 طنا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانا، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت بضرورة تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.


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