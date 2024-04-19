عودة الرحلات الجوية في إيران للعمل بشكل معتاد

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ذكرت تقارير إخبارية إيرانية أن الرحلات الجوية في مطاري الإمام الخميني ومهرآباد بالعاصمة طهران عادت إلى وضعها السابق بعدما تم تأجيلها أو تعليقها في وقت سابق صباح اليوم.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأنه كان تم تعليق بعض الرحلات الجوية في المطارين صباح اليوم بعد تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية.

وذكرت مهر أنه، بحسب المعلومات المتوفرة، تم استئناف رحلات المغادرة من مطار الإمام الخميني وتم فتح مكاتب الطيران واستئناف إصدار بطاقات الطيران للركاب.

وأضافت أن رحلة الخطوط الجوية الايرانية "روما-طهران" التي غيرت مسارها الى مطار أنقرة بسبب إغلاق مطاري الإمام الخميني ومهرآباد والمطارات البديلة كمطار أصفهان، ستعود إلى مطار الإمام مرة أخرى.

وذكرت الوكالة أن رحلات مطار مهرآباد في طهران عادت أيضا الى وضعها السابق.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان جنوبي طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن مسؤولا أمريكيا أكد لها أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران. ولم يتمكن المسؤول من تأكيد ما إذا كان تم أيضا قصف مواقع سورية وعراقية خلال الهجوم.

كما أعلنت شركة الملاحة الجوية الإيرانية تعليق الرحلات الجوية غرب وشمال غرب وجنوب غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.