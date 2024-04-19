موكب نائب المستشار الألماني يمر بجوار عمود دخان بالقرب من أوديسا بعد هجوم روسي

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مر موكب نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، بالقرب من مكان تعرض لضربة صاروخية روسية خلال رحلته إلى أوكرانيا، حيث تصاعد عمود ضخم من الدخان فوق مدينة أوديسا الساحلية اليوم الجمعة.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقد أصابت عدة صواريخ ميناء بيفديني بالقرب من أوديسا على البحر الأسود. ووقع الهجوم حوالي الساعة الثالثة مساء (1200 بتوقيت جرينتش).

وعندما مر موكب هابيك بالمنطقة بعد حوالي ثلاث ساعات، كان من الممكن رؤية عمود من الدخان يرتفع في السماء.

وقال حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر، إن شخصا جرى نقله إلى المستشفى مصابا بشظايا. وأضاف أن حريقا قد اندلع أيضا.

وكانت هناك ثلاثة إنذارات بغارات جوية أثناء إقامة هابيك في منطقة ميكولايف الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

وصدر إنذاران آخران بشأن احتمال إطلاق صواريخ من اتجاه شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

واضطر هابيك إلى التوجه إلى ملجأ من الغارات الجوية ثلاث مرات خلال النهار، وكانت المرة الأولى قبل مغادرته كييف في الصباح الباكر.

وغادر هابيك أوكرانيا في المساء وتوجه إلى مولدوفا المجاورة حيث يعتزم لقاء مسؤولين في الحكومة قبل العودة إلى ألمانيا.