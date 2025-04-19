إيطاليا: نأمل التوصل إلى حل إيجابي بين إيران وأمريكا يساهم في استقرار الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني، دعم بلاده لمسار الحوار والتفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الأسلحة النووية.

وأعرب في تصريحات نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، عن أمله في التوصل إلى حل إيجابي بين طهران وواشنطن، من شأنه أن يسهم في استقرار الشرق الأوسط.

Min. @Antonio_Tajani met with 🇮🇷Foreign Minister @araghchi 🗣️: "We support the path of dialogue and negotiation against nuclear weapons. The Italian government hopes for a positive solution that could contribute to stability in the Middle East." https://t.co/0EALXvld9P — Italy MFA (@ItalyMFA_int) April 19, 2025

وأعلن التلفزيون الإيراني، السبت، بدء المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في روما بوساطة سلطنة عُمان.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني قبل دقائق من حضوره المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، بأن مباحثات عراقجي وتاجاني تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتستضيف العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لحل خلافهما القائم منذ عقود بشأن أهداف طهران النووية، وذلك في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عمل عسكري إذا باءت الجهود الدبلوماسية بالفشل.

ويدور التفاوض بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشكل غير مباشر عبر وسطاء من عُمان، بعد أسبوع من جولة أولى في مسقط وصفها الجانبان بأنها بناءة، وفقا لوكالة رويترز.

ووصل عراقجي إلى روما لحضور الجولة الثانية من المحادثات، وفقا لمنشور على تيليجرام. وقال في تصريحات أمس الجمعة في موسكو إن إيران تعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي إذا تحلت واشنطن بالواقعية.