إيطاليا: نأمل التوصل إلى حل إيجابي بين إيران وأمريكا يساهم في استقرار الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني، دعم بلاده لمسار الحوار والتفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الأسلحة النووية.

وأعرب في تصريحات نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، عن أمله في التوصل إلى حل إيجابي بين طهران وواشنطن، من شأنه أن يسهم في استقرار الشرق الأوسط.

Min. @Antonio_Tajani met with 🇮🇷Foreign Minister @araghchi 🗣️: "We support the path of dialogue and negotiation against nuclear weapons. The Italian government hopes for a positive solution that could contribute to stability in the Middle East." https://t.co/0EALXvld9P