كشف فضل عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الكويتي، عن دراسة الكويت تحويل ودائعها الـ 4 مليارات دولار المودعة في البنك المركزي، إلى استثمارات مباشرة في قطاعات حيوية بالاقتصاد المصري.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» إلى أن زيارة الوفد الكويتي، الذي وصل الثلاثاء، بدأت باجتماع مشترك للمجلس يوم الأربعاء، تلاه لقاءات مع وزير قطاع الأعمال العام، ثم حضور منتدى الاستثمار والأعمال الكويتي بحضور وزير العمل، واجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وأضاف أن الزيارة تُوجت بلقاء الوفد الكويتي، برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بالمجلس، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبا: «رئيس الجانب الكويتي أبلغني: شعرت اليوم بقيمة وقدر الكويت من حفاوة الاستقبال والاهتمام الشخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأكد أن الجانب الكويتي يستثمر بالفعل في قطاعات هامة بمصر، موضحا أن إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر يصل إلى نحو 20 مليار دولار، موزعة على ما يقارب 1500 شركة كويتية عاملة في السوق المصري.

ونوه أن الجانب الكويتي يركز على صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات، والأغذية، والسياحة، والعقار، والقطاع المصرفي.

وكشف عن الاستثمارات الكويتية المتوقعة في مصر، قائلا إن بنك بيت التمويل الكويتي يبدأ الآن إنشاء فروعه في مختلف محافظات الجمهورية، كما تخطط مجموعة الملا «لإقامة مصنع سيارات لعلامة تجارية يابانية قوية وعريقة جدًا في مصر في القريب العاجل»، لافتا أن حجم واردات الكويت من السيارات بلغ 4 مليارات دولار خلال 2022.