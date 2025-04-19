 الزمالك يتجه لإجراء تعديلات شاملة في ملف ألعاب الصالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يتجه لإجراء تعديلات شاملة في ملف ألعاب الصالات

أمير نبيل
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 3:19 ص | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 3:19 ص

يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك لإجراء هيكلة شاملة في ملف ألعاب الصالات، بعد توالي النتائج السلبية في بعض اللعبات خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من تتويج فريق الكرة الطائرة سيدات، بلقب بطولة افريقيا للأندية، على حساب الغريم النادي الأهلي مؤخرا، إلا أن خسارة فريق كرة اليد للرجال أمام الأحمر أيضا، في نهائي كأس مصر، فجرت أزمات داخل القلعة البيضاء.

وعلمت "الشروق" من مصدر داخل النادي أن هناك اتجاه لإحداث تغييرات في ملف ألعاب الصالات خاصة على مستوى الكرة الطائرة للرجال وكرة اليد، رجال وسيدات، في ظل النتائج غير المرضية في الفترة الأخيرة.

وينتظر حسين لبيب رئيس النادي تقريرا فنياً من رئيس جهاز كل لعبة بالإضافة إلى توصيات المشرفين على ألعاب الصالات من أجل اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.


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