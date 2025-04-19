يرى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم.
ويتصدر بيراميدز الدوري الممتاز بفارق 4 نقاط، عن الأهلي الوصيف، بينما وصل الفريق أيضا لنهائي كأس مصر، حيث سيلاقي الزمالك يوم 20 مايو المُقبل، وأيضا وصل للدور نصف النهائي من البطولة.
وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز، يسير بخطى ثابتة هذا الموسم، ويفوز بهدوء في كل مباراة".
وعن انتقاده السابق لأحمد الشناوي حارس الفريق، قال الحضري: "حالياً أرى الشناوي موفقاً ويقدم موسما جيدا مع بيراميدز".
وأضاف: "مباراة بيراميدز الأخيرة ضد الأهلي لعب فريقه منقوصا مع ذلك استطاع أن يلعب بثبات ولم يتأثر".