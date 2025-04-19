 الحضري: بيراميدز يستطيع حصد لقب كأس مصر.. وهذا موقفي من الشناوي - بوابة الشروق
السبت 19 أبريل 2025 4:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الحضري: بيراميدز يستطيع حصد لقب كأس مصر.. وهذا موقفي من الشناوي

أمير نبيل
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 3:56 ص | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 3:56 ص

يرى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم.

ويتصدر بيراميدز الدوري الممتاز بفارق 4 نقاط، عن الأهلي الوصيف، بينما وصل الفريق أيضا لنهائي كأس مصر، حيث سيلاقي الزمالك يوم 20 مايو المُقبل، وأيضا وصل للدور نصف النهائي من البطولة.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز، يسير بخطى ثابتة هذا الموسم، ويفوز بهدوء في كل مباراة".

وعن انتقاده السابق لأحمد الشناوي حارس الفريق، قال الحضري: "حالياً أرى الشناوي موفقاً ويقدم موسما جيدا مع بيراميدز".

وأضاف: "مباراة بيراميدز الأخيرة ضد الأهلي لعب فريقه منقوصا مع ذلك استطاع أن يلعب بثبات ولم يتأثر".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك