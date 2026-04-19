محافظ جنوب سيناء يتابع التحضيرات النهائية لانطلاق البطولة التنشيطية لسباق الهجن بشرم الشيخ

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا اليوم الأحد، لمتابعة التجهيزات النهائية لانطلاق البطولة التنشيطية لسباق الهجن، والمقرر إقامتها بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض كافة الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بالمهرجان، ووضع الخطوط العريضة لإقامة السباق بما يعكس المكانة العالمية لمدينة السلام شرم الشيخ، وابراز رياضة الهجن كأحد أهم مظاهر التراث البدوي الأصيل، إلى جانب دورها في تنشيط السياحة الرياضية.

كما جرى استعراض جهود مدينة شرم الشيخ في رفع كفاءة مضمار الهجن والمنطقة المحيطة، وتجهيز الأعلام ، فضلًا عن إعداد قائمة المدعوين التي تضم عددًا من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، إلى جانب وفود عربية ودولية، في مقدمتها الوفدان السعودي والأردني، ومشايخ وعواقل القبائل.

وتناول الاجتماع أيضًا تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المصاحبة، والتي تتضمن عروضًا فنية ورياضية وكرنفالات، إلى جانب أمسيات ثقافية، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة لضيوف المهرجان من مختلف الجنسيات.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أهمية إدراج سباق الهجن على الخريطة السياحية للمحافظة كأحد عوامل الجذب المستدامة، مع العمل على تنظيمه بصورة دورية خاصة خلال الموسم الشتوي، وتطويره بشكل مستمر ليصبح مهرجانًا دوليًا متكاملًا.

ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة أكثر من 400 جمل، إلى جانب عدد كبير من القبائل العربية من 9 محافظات مصرية، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين.

وعلى هامش الفعاليات، سيجري تنظيم زيارات لقرية التراث البدوي للتجول داخل معرض المنتجات اليدوية، للتعريف بمنتجات الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تقدمها الفتيات والسيدات السيناويات، وذلك في إطار دعم وتمكين المجتمع المحلي والحفاظ على الهوية الثقافية للمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن.