محافظ الشرقية يتابع التزام الدواوين الحكومية بنظام العمل عن بعد وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالمرور الميداني على دواوين المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بما لا يؤثر على انتظام سير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشكل مدير إدارة المتابعة الميدانية، لجانًا للمرور على الجهات المعنية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل.

وأكد أن جميع المصالح الحكومية ملتزمة بتطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي ودون أي معوقات.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة لن تؤثر على انتظام العمل أو سرعة إنجاز مصالح المواطنين.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين خفض استهلاك الطاقة وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

وأشار إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يستثنى منه بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين، على أن يتم تشغيلها وفقًا لاحتياجات العمل لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.