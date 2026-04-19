محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة أعمال تطوير محور 30 يونيو

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة محور «30 يونيو»، أحد أهم المحاور المرورية والمدخل الرئيسي للمحافظة، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير مداخل القرى والمدن، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الأعمال الجارية تتضمن تنفيذ بوابة حضارية مميزة بتصميمات معمارية حديثة، إلى جانب توسيع الحارات المرورية، مع استمرار زراعة الأشجار المثمرة، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

شدد محافظ كفرالشيخ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمحاور والمداخل على مستوى المحافظة بصفة يومية، مع التوسع في أعمال التطوير لتشمل الطرق والشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالشكل الحضاري وتحقيق رضا المواطنين.