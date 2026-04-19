محافظ بورسعيد يستقبل رئيس حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المهندس مصطفى النجار رئيس حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود توفير الإسكان الملائم للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ببورسعيد.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل دعم مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة في ظل البروتوكول الذي تم توقيعه مع محافظة بورسعيد، واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الجارية.

كما بحث المحافظ، سبل تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، إلى جانب مناقشة خطط المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات السكنية المختلفة.

وأكد محافظ بورسعيد، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان.

وشدد على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.