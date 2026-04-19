صوامع القمح تستقبل 3631 طنا في موسم الحصاد بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 إلى صوامع وشون المحافظة، حيث تم توريد 3631 طنا و814 كيلوجراما من القمح إلى 56 موقع تخزين مختلفًا بنطاق المحافظة حتى الآن.

وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، تشكيل لجان الفرز والاستلام بكل المواقع التسويقية والمعتمدة بنطاق محافظة الشرقية، وهي 15 شونة ومركز تجميع تتبع البنك الزراعي المصري، و3 صوامع و16 شونة تتبع شركة مطاحن شرق الدلتا، وصومعة تابعة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، و7 شون ومراكز تجميع تابعة لشركة مطاحن جنوب القاهرة، بالإضافة إلى 9 صوامع و5 شون تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن إجمالي السعة التخزينية في الصوامع والشون المعدة لاستقبال محصول القمح هذا العام يصل إلى 725 ألف طن و695 كيلوجراما، بإجمالي 56 شونة وصومعة معدنية بمراكز ومدن المحافظة.