حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري المعارض يدعو لمؤتمر وطني للتشاور والحوار

دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري اليوم الاحد إلى عقد مؤتمر وطني للتشاور والحوار يجمع كل القوى الحية للتغيير الديمقراطي في موعد معقول.

وقال الحزب في بيان وقعه أمينه العام حكيم بلحسل اليوم إن "هذا اللقاء يعد تمهيدا للانطلاق الفعلي للعقد السياسي التوافقي الذي سيحدد لاحقا إطار المسار الانتقالي في الجزائر".

وأضاف "حرصا منه على ضرورة نجاح مبادرة التقارب السياسي ووعيا منه بما لها من أثر على مصير البلد، يقترح الحزب أن ينعقد هذا اللقاء الأول دون شروط مسبقة".

واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية التي سجلت بكثير من الفخر و الرضى الحراك الذي تشهده المعارضة بكل أشكالها أن هذه الديناميكية الجديدة لا يمكن لها إلا أن تكون مفيدة ومنقذة من أجل دعم الشعب في ثورته السلمية".

وقال البيان إن المبادرات السياسية للخروج من الازمة تعكس تماما إرادة هؤلاء الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في المساهمة الفعالة والجادة في بناء جمهورية جديدة من شأنها تحقيق تطلعات الشعب الجزائري المشروعة.

وأكد الحزب أنه سيبقى منتبها ومتجاوبا مع تطور مقترحات الخروج من الازمة التي تقدمها المعارضة ، معربا عن استعداده التام لمناقشتها في إطار ملائم يسمح ببروز مخرج توافقي يتطابق مع الأزمة متعددة الأبعاد التي تهدد مستقبل البلاد.