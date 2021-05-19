تظاهر المئات في برلين تأييدا للفلسطينيين

تظاهر أكثر من ألفي شخص في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء تعبيرا عن تأييدهم للفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي عليهم.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة خرجت تحت شعار "ضد العدوان الإسرائيلي في فلسطين"، وأضاف أن المؤشرات الأولى تفيد بأن المظاهرة سارت بشكل سلمي.

ورفع العديد من المشاركين أعلام فلسطين.

وبدأت المظاهرة في ميدان الكسندر وكان من المقرر أن تنتهي في ميدان باريس ببرلين، لكن تم إنهاؤه بشكل مبكر في شارع أونتر دين ليندن باتجاه شارع فيلهلم شتراسه، ولم يتطرق المتحدث باسم الشرطة إلى سبب ذلك.