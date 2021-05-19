بدء حملة التطعيم ضد كورونا في جنوب أفريقيا بتلقيح أقل من 40 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة في جوهانسبرج أن جنوب أفريقيا قامت بتطعيم 39 ألفا و371 شخصا خلال يومين، حيث بدأت حملتها الكبيرة للتطعيم ضد مرض كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن الوتيرة المتباطئة لبرنامج التطعيم، الذي يستخدم مبدئيا لقاح فايزر المؤلف من جرعتين، تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في الوصول إلى هدفها بتطعيم 40 مليون شخص للوصول إلى ما يطلق عليه بمناعة القطيع.

وتقول الحكومة إن البرنامج سترتفع وتيرته.

وفي حين لم يتم تطعيم سوى نحو 480 ألف من أطقم الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا، في إطار تجربة لقاح جونسون آند جونسون المؤلف من جرعة واحدة، تتعرض الحكومة لانتقادات بسبب تأخير تطبيق برنامج التطعيم على نطاق واسع.

وفي البداية، تسبب عدم التعاقد مسبقا على لقاحات في إبطاء البرنامج، الذي تعرض بعد ذلك لانتكاسة جراء دراسة أظهرت أن لقاح أسترازينيكا له فعالية أقل في مواجهة سلالة فيروس كورونا التي تم رصدها أولا في جنوب أفريقيا.